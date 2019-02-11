Окупація Криму: 33 країни закликали усі держави ООН покарати Росію санкціями

09:21 21.02.2019 0 комментариев Крым

Представник ЄС в ООН заявив про непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України

Представник Європейського Союзу при Організації Об'єднаних Націй Жоао Вале де Алмейда наголошує, що усі 28 членів Євросоюзу та ще п’ять країн закликають усі держави-члени ООН запровадити санкції проти Російської Федерації за окупацію Криму, повідомляє Главком.

Про це посол Євросоюзу заявив під час виступу на дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, виступаючи від імені усіх 28 країн-членів ЄС та країн-кандидатів на вступ Республіки Північна Македонія, Чорногорії та Албанії, а також від Молдови і Грузії, які долучилися до цієї заяви.

Він заявив про непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

«У відповідності з резолюцією №68/262 цієї Асамблеї («Територіальна цілісність України») Європейський Союз не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію Кримського півострова Росією, яка залишається явним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України і є прямою загрозою міжнародній безпеці з серйозними наслідками для міжнародного правового порядку, який захищає єдність і суверенітет усіх держав», - заявив де Алмейда.

«Ми знову підтверджуємо наше засудження цього порушення міжнародного права і залишаємося налаштованими повністю втілити нашу політику невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Ми знову закликаємо країни-члени ООН розглянути аналогічні заходи з невизнання у відповідності з резолюцією Генеральної асамблеї №68/262», - наголосив посол ЄС.

«Європейський Союз висловлює свою стурбованість щодо триваючої мілітаризації Кримського півострова і Чорного та Азовського морів», - додав де Алмейда. Крім того, він сказав, що з 2014 року ситуація з правами людини у Криму серйозно погіршилась.

Посол ЄС заявив, що сотні кримських чоловіків були призвані в Збройні сили Росії.

«Європейський Союз закликає до звільнення близько 70 політичних бранців, які утримуються на Кримському півострові і в Росії, і зокрема Павло Гриб і Едем Бекіров, котрі потребують негайної медичної допомоги», - наголосив посол ЄС.

Також він заявив, що усі міжнародні організації зі спостереження за правами людини мають отримати повний, вільний і безперешкодний доступ на усю суверенну територію України, і зокрема до Криму. Посол ЄС заявив, що пріоритетне місце на порядку денному займає ситуація в Азовському морі.

«Європейський Союз висловлює свою крайню занепокоєність стосовно небезпечного посилення напруження в Азовському морі і Керченській протоці та порушення Росією міжнародного права, яке призвело до захоплення українських суден і їхніх екіпажів Росією, а також відкриття вогню по ним, поранивши декількох українських військовослужбовців. Не існує виправдання застосуванню воєнної сили Росією», - наголосив де Алмейда.

У цьому зв'язку він сказав, що агресивні дії Росії вплинули на ситуацію з безпекою в регіоні Чорного моря. Посол ЄС наголосив, що Євросоюз вимагає негайно звільнити захоплених українських моряків та суден.

«ЄС також очікує від Росії забезпечити безперешкодне та вільне проходження через Керченську протоку в Азовське море і з нього у відповідності з міжнародним правом», - сказав він.

«Ми продовжимо уважно відстежувати ситуацію і ми налаштовані діяти належним чином у тісній взаємодії з нашими міжнародними партнерами. Підготовча робота відбувається для зміцнення нашої підтримки в інтересах вражених територій України», - заявив Жоао Вале де Алмейда.

Як відомо, 18 лютого міністри Європейського Союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.

Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що санкції ЄС у відповідь на дії Росії проти України «іноді занадто незначні, іноді занадто запізнілі».

 



Ещё на эту тему:

16:29 21.02.2019
Лавров заявил, что Киев готовит провокацию с участием НАТО в Керченском проливе
10:41 21.02.2019
Россияне "советуют" боевым кораблям НАТО "держаться подальше" от берегов аннексированного Крыма
09:41 21.02.2019
Українські моряки продовжують залишатися під вартою в Росії: суд відхилив 20 апеляцій адвокатів
21:01 20.02.2019
Норвегія в ООН: агресія Росії у Керченській протоці – глобальна проблема
20:01 20.02.2019
Ми не будемо ігнорувати анексію Криму і дії РФ, - МЗС Британії
19:21 20.02.2019
Результат розгляду апеляції на продовження арешту ще 4 захопленим Росією морякам був передбачуваний
10:41 20.02.2019
Сьогодні офіційна дата початку тимчасової окупації Криму
08:01 20.02.2019
Содержащиеся в СИЗО «Лефортово» украинские моряки начали проходить углублённое медицинское обследование - Москалькова
17:41 19.02.2019
"Не может быть суверенной, независимой Украины без Крыма"- Чубаров
17:01 19.02.2019
ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі — пообіцяв Туск
16:21 19.02.2019
Російський National Geographic назвав Севастополь "претендентом на південну столицю РФ"
19:41 18.02.2019
20 лютого на Генасамблеї ООН обговорять проблематики Криму та Донбасу
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
Все новости страны
Армения Армения
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Все новости страны
Греция Греция
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
16:21 21.02.2019
Российская журналистка констатировала политическое бессилие президента Молдовы
08:41 20.02.2019
У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
18:41 19.02.2019
Партия социалистов совместно с Додоном превратили посольство Молдовы в Москве в командный предвыборный центр
11:41 19.02.2019
Молдова и Турция упрощают визовый режим
Все новости страны
Россия Россия
18:41 21.02.2019
Міністр економіки ФРН виступив за "новий старт" у відносинах з РФ
18:21 21.02.2019
Лавров у зв'язку з розширенням санкцій заявив, що Євросоюз знову піддався тиску США і України
14:01 21.02.2019
Развитию круизного туризма в Махачкале мешает множество стоящих на ремонте кораблей
08:21 21.02.2019
Німеччина домоглася значного пом’якшення поправок в газову директиву Євросоюзу у передостанньому читанні
Все новости страны
Румыния Румыния
15:41 21.02.2019
У Румунії відкрили кримінальну справу проти віце-президента Єврокомісії
13:21 20.02.2019
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
14:41 19.02.2019
Румыния и Молдова углубят стратегическое партнерство
11:21 18.02.2019
Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
Все новости страны
Турция Турция
17:41 21.02.2019
Коаліція відмовилася залишатися в Сирії після виходу армії США
12:21 21.02.2019
Комітет ЄП закликав офіційно призупинити переговори про вступ Туреччини до ЄС
10:01 21.02.2019
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
09:01 21.02.2019
У разі нової хвилі біженців із Сирії Туреччина не зможе з нею впоратися
Все новости страны
Украина Украина
19:41 21.02.2019
Росія відмовила у госпіталізації пораненому українському моряку Ейдеру
19:21 21.02.2019
Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука
19:01 21.02.2019
На Черноморском флоте страны оккупанта прошла внезапная проверка противодиверсионных сил и средств
18:01 21.02.2019
Ryanair запускає рейс до Мадрида
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс