Представник ЄС в ООН заявив про непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України



Представник Європейського Союзу при Організації Об'єднаних Націй Жоао Вале де Алмейда наголошує, що усі 28 членів Євросоюзу та ще п’ять країн закликають усі держави-члени ООН запровадити санкції проти Російської Федерації за окупацію Криму, повідомляє Главком.



Про це посол Євросоюзу заявив під час виступу на дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, виступаючи від імені усіх 28 країн-членів ЄС та країн-кандидатів на вступ Республіки Північна Македонія, Чорногорії та Албанії, а також від Молдови і Грузії, які долучилися до цієї заяви.



Він заявив про непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.



«У відповідності з резолюцією №68/262 цієї Асамблеї («Територіальна цілісність України») Європейський Союз не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію Кримського півострова Росією, яка залишається явним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України і є прямою загрозою міжнародній безпеці з серйозними наслідками для міжнародного правового порядку, який захищає єдність і суверенітет усіх держав», - заявив де Алмейда.



«Ми знову підтверджуємо наше засудження цього порушення міжнародного права і залишаємося налаштованими повністю втілити нашу політику невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Ми знову закликаємо країни-члени ООН розглянути аналогічні заходи з невизнання у відповідності з резолюцією Генеральної асамблеї №68/262», - наголосив посол ЄС.



«Європейський Союз висловлює свою стурбованість щодо триваючої мілітаризації Кримського півострова і Чорного та Азовського морів», - додав де Алмейда. Крім того, він сказав, що з 2014 року ситуація з правами людини у Криму серйозно погіршилась.



Посол ЄС заявив, що сотні кримських чоловіків були призвані в Збройні сили Росії.



«Європейський Союз закликає до звільнення близько 70 політичних бранців, які утримуються на Кримському півострові і в Росії, і зокрема Павло Гриб і Едем Бекіров, котрі потребують негайної медичної допомоги», - наголосив посол ЄС.



Також він заявив, що усі міжнародні організації зі спостереження за правами людини мають отримати повний, вільний і безперешкодний доступ на усю суверенну територію України, і зокрема до Криму. Посол ЄС заявив, що пріоритетне місце на порядку денному займає ситуація в Азовському морі.



«Європейський Союз висловлює свою крайню занепокоєність стосовно небезпечного посилення напруження в Азовському морі і Керченській протоці та порушення Росією міжнародного права, яке призвело до захоплення українських суден і їхніх екіпажів Росією, а також відкриття вогню по ним, поранивши декількох українських військовослужбовців. Не існує виправдання застосуванню воєнної сили Росією», - наголосив де Алмейда.



У цьому зв'язку він сказав, що агресивні дії Росії вплинули на ситуацію з безпекою в регіоні Чорного моря. Посол ЄС наголосив, що Євросоюз вимагає негайно звільнити захоплених українських моряків та суден.



«ЄС також очікує від Росії забезпечити безперешкодне та вільне проходження через Керченську протоку в Азовське море і з нього у відповідності з міжнародним правом», - сказав він.



«Ми продовжимо уважно відстежувати ситуацію і ми налаштовані діяти належним чином у тісній взаємодії з нашими міжнародними партнерами. Підготовча робота відбувається для зміцнення нашої підтримки в інтересах вражених територій України», - заявив Жоао Вале де Алмейда.



Як відомо, 18 лютого міністри Європейського Союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.



Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.



Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що санкції ЄС у відповідь на дії Росії проти України «іноді занадто незначні, іноді занадто запізнілі».



