У разі нової хвилі біженців із Сирії Туреччина не зможе з нею впоратися.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, виступаючи перед учасниками 6-ї конференції Будапештського процесу в Стамбулі, повідомляє CNN Turk, передає Укрінформ.

"У випадку нової хвилі біженців ми більше не можемо витримати її", - сказав Ердоган, звертаючись до лідерів урядів з Європи та інших країн.

За його словами, сьогодні в усьому світі налічується близько 260 мільйонів мігрантів, понад 68 мільйонів переміщених осіб та більше 25 мільйонів біженців.

«Ця кількість зростає день у день через такі причини, як голод, громадянські війни, терористичні атаки та політична невизначеність», - зауважив турецький лідер.

Він також наголосив, що люди зважуються на смертельні подорожі не заради адреналіну, не лише шукаючи кращої роботи, вищого рівня життя, але й для того, щоб вижити, щоб прогодуватися, прогодувати своїх дітей.

"Утримання біженців біля наших кордонів не може розглядатися як єдине рішення проблеми, що йде з Сирії", - сказав Ердоган, посилаючись на угоду Туреччини з Європейським Союзом щодо запобігання потрапляння біженців до Європи в обмін на фінансову допомогу.

Ердоган заявив, що Туреччина вже витратила на організацію житла, охорону здоров'я, харчування та освіту 35 мільярдів доларів і нині все виглядає так, що нескінченний потік сирійських біженців перевіряє толерантність країни.

Єдиним виходом із ситуації президент Туреччини назвав створення «зон безпеки», куди могли б повернутися сирійські біженці.