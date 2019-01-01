Народні збори Болгарії більшістю голосів проголосували за ратифікацію Протоколу про приєднання Республіки Північна Македонія до НАТО.

На засіданні був присутній голова парламенту Північної Македонії Талат Джафері, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«У наших національних інтересах, щоб наш південно-західний сусід став частиною європейської та євроатлантичної спільноти, зони демократичних цінностей і принципів. Це міцна гарантія стабільності і процвітання регіону Західних Балкан», - заявила перед депутатами міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва.

Вона особливо підкреслила при цьому, що в 1992 році Болгарія стала першою країною, яка визнала незалежність Македонії.

Спікер Народних зборів Болгарії Цвєта Караянчева заявила після голосування, що ратифікацією Протоколу Болгарія на справі доводить свою рішучість продовжити роботу з вирішення проблем регіону, забезпечуючи не тільки регіональну, а й європейську безпеку.

Глава парламенту Північної Македонії Талат Джафері запевнив, що його країна рухається в правильному напрямку, і буде сприяти встановленню миру і добросусідських відносин між усіма державами регіону.