Німеччина домоглася значного пом’якшення поправок в газову директиву Євросоюзу у передостанньому читанні
|08:21 21.02.2019
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|Россия
Комітет постійних представників ЄС затвердив у середу в передостанньому читанні текст поправок в газову директиву Євросоюзу, узгоджений 12 лютого на технічних переговорах між Європарламентом, Єврокомісією та Радою ЄС.
Про це повідомляється на сторінці в Twitter прес-служби Ради ЄС, інформує УНН.
Цей документ повинен поширити енергетичні норми ЄС, включаючи третій енергопакет, на “Північний потік-2”.
“Комітет постійних представників ЄС щойно схвалив угоду між Радою ЄС та Європарламентом по газовій директиві”, — йдеться в повідомленні.
Допрацьована газова директива поширює енергонорми ЄС на всі газопроводи з третіх країн в держави Євросоюзу, включаючи морські.
Згідно з документом, оператором “Північного потоку-2” повинна виступати незалежна від “Газпрому” компанія, а 50% потужності газопроводу має бути зарезервовано під прокачування газу від незалежних постачальників, що може на невизначений час залишити трубу наполовину порожньою.
Втім, Німеччина домоглася значного пом’якшення цих поправок, оскільки в підсумковому тексті говориться, що рішення про надання російському проекту винятків з-під дії цих норм буде приймати не Брюссель, а країна ЄС, де газопровід входить на європейську територію, тобто сама Німеччина після консультацій з Єврокомісією.
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