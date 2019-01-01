Американський дипломат також повідомив під час дебатів в ООН, що США продовжать координувати свої зусилля з іншими країнами задля підтримки України.

Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію засідання Асамблеї ООН.

В.о. постійного представника США при Організації Об’єднаних Націй Джонатан Коен заявляє, що Сполучені Штати обіцяють нові санкції проти Росії і допомогу у галузі безпеки на підтримку України.

Представник Сполучених Штатів повідомив, що РФ: “намагається виправдати свою агресію проти України, вказуючи, що вона захищає російськомовне населення. Однак, російська агресія стала згубною для людей, що проживають у цих регіонах”.

Американський дипломат зазначив, що гуманітарна ситуація на територіях, які перебувають наразі під окупацією РФ — лише погіршується. Він також закликав звільнити українських політичних в’язнів з російських в’язниць.

“США продовжать застосовувати ряд заходів, що є у нашому розпорядженні, враховуючи дипломатію, санкції і допомогу у галузі безпеки для підтримки України, і давати чітко зрозуміти Росії, що єдиним урегулюванням, на яке може погодитися міжнародна спільнота, є припинення зусиль РФ з підриву суверенітету та територіальної цілісності України”, — додав Коен.