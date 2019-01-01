США в ООН пообіцяли підтримувати Україну санкціями проти РФ та іншу допомогу
|08:01 21.02.2019
|0 комментариев
|Украина
Американський дипломат також повідомив під час дебатів в ООН, що США продовжать координувати свої зусилля з іншими країнами задля підтримки України.
Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію засідання Асамблеї ООН.
В.о. постійного представника США при Організації Об’єднаних Націй Джонатан Коен заявляє, що Сполучені Штати обіцяють нові санкції проти Росії і допомогу у галузі безпеки на підтримку України.
Представник Сполучених Штатів повідомив, що РФ: “намагається виправдати свою агресію проти України, вказуючи, що вона захищає російськомовне населення. Однак, російська агресія стала згубною для людей, що проживають у цих регіонах”.
Американський дипломат зазначив, що гуманітарна ситуація на територіях, які перебувають наразі під окупацією РФ — лише погіршується. Він також закликав звільнити українських політичних в’язнів з російських в’язниць.
“США продовжать застосовувати ряд заходів, що є у нашому розпорядженні, враховуючи дипломатію, санкції і допомогу у галузі безпеки для підтримки України, і давати чітко зрозуміти Росії, що єдиним урегулюванням, на яке може погодитися міжнародна спільнота, є припинення зусиль РФ з підриву суверенітету та територіальної цілісності України”, — додав Коен.
Ещё на эту тему:
В ООН заснували фонд гуманітарної допомоги Україні
За столом Радбезу присутні агресор та жертва агресії - Франція в ООН
Представник ФРН у Радбезі про слова росіян: склалося враження ніби Україна напала на РФ
Оприлюднена дата, коли Генасамблея ООН обговорить ситуацію на окупованих територіях України
Засідання Радбезу ООН, яке ініціювала Росію щодо 4 річниці мінських угод, відклали на 5 годин
Глава МЗС Польщі закликає відправити в Україну миротворчу місію ООН
В Україні з'явиться "посол ООН"
Трамп назвал имя нового постпреда США в ООН
Совбез ООН соберется на заседание по Украине
Нет "чудесного рецепта" для Донбасса и Крыма - заместитель мониторинговой миссии ООН