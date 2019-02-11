Норвегія в ООН: агресія Росії у Керченській протоці – глобальна проблема

21:01 20.02.2019 0 комментариев Крым

Збройна агресія РФ та захоплення українських кораблів разом з членами екіпажів в районі Керченської протоки, а також блокування Росією доступу до Азовського моря – це не двосторонній конфлікт, а проблема глобального характеру.

Про це заявила в середу на засіданні ГА ООН постійний представник Норвегії при ООН посол Мона Юуль (Mona Juul), яка виступала також від імені Данії, Фінляндії, Ісландії, й Швеції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Росія вдалася до ескалації напруженості шляхом застосування сили до (українських – ред.) суден. Ми закликаємо до скорішого звільнення кораблів і 24 членів українських екіпажів, які продовжують перебувати затриманими в Росії", - заявила норвезький постпред.

Вона також закликала до постійного відновлення вільного доступу до українських портів у Азовському морі.

"Ми підкреслюємо, що ці порушення Міжнародного права, Статуту ООН, Гельсінського підсумкового акту, Паризької хартії не є двостороннім питанням, або європейською проблемою. Це – проблема глобального характеру", - наголосила Мона Юуль.

Постійний представник Норвегії також звернула увагу на мілітаризацію Росією Кримського півострова та постійні порушення прав людини з боку окупаційної влади в Криму.

Водночас, європейський дипломат звернула увагу на невиконання Мінських домовленостей, зокрема, щодо виконання первісних вимог щодо припинення вогню. "Ми закликаємо Росію припинити підживлювати конфлікт шляхом постачання своєї військової підтримки збройним угрупованням, а також вивести зброю і особовий склад з українських територій, непідконтрольних уряду", - заявила дипломат.

Вона також звернула увагу, що ООН не використала всіх інструментів для врегулювання конфлікту, розв'язаного Росією проти України.

"Ми закликаємо генерального секретаря і всю Організацію Об'єднаних Націй усвідомити, що можна зробити більше для того, щоби відновити безпеку та забезпечити збереження суверенітету й територіальної цілісності України", - заявила постійний представник Норвегії при ООН.



Ещё на эту тему:

20:01 20.02.2019
Ми не будемо ігнорувати анексію Криму і дії РФ, - МЗС Британії
19:21 20.02.2019
Результат розгляду апеляції на продовження арешту ще 4 захопленим Росією морякам був передбачуваний
10:41 20.02.2019
Сьогодні офіційна дата початку тимчасової окупації Криму
08:01 20.02.2019
Содержащиеся в СИЗО «Лефортово» украинские моряки начали проходить углублённое медицинское обследование - Москалькова
17:41 19.02.2019
"Не может быть суверенной, независимой Украины без Крыма"- Чубаров
17:01 19.02.2019
ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі — пообіцяв Туск
16:21 19.02.2019
Російський National Geographic назвав Севастополь "претендентом на південну столицю РФ"
19:41 18.02.2019
20 лютого на Генасамблеї ООН обговорять проблематики Криму та Донбасу
15:01 18.02.2019
Киев объявил в розыск членов одного из подразделений "крымского ополчения"
09:21 18.02.2019
Азовське море не територія РФ, в ньому діють домовленості для міжнародних вод і Москва має їх дотримуватися
15:41 15.02.2019
Американский военный рассказал, когда Путин понял что может без наказано захватить Крым
08:01 15.02.2019
ЄС закликала надати доступ місії ОБСЄ до Криму та українсько-російського кордону
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
18:01 15.02.2019
Азербайджан и ЕС проведут транспортный диалог на высоком уровне
Все новости страны
Армения Армения
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
Все новости страны
Греция Греция
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
08:41 20.02.2019
У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
18:41 19.02.2019
Партия социалистов совместно с Додоном превратили посольство Молдовы в Москве в командный предвыборный центр
11:41 19.02.2019
Молдова и Турция упрощают визовый режим
09:41 15.02.2019
У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові - "буде новий Майдан"
Все новости страны
Россия Россия
16:21 20.02.2019
Польща почала будувати канал, який дуже дратує Росію
15:41 20.02.2019
У Промсвязьбанка обнаружили секретный депозит на 200 млрд рублей
11:21 20.02.2019
«Газпром» одобрил соглашение с Mitsubishi о локализации производства компрессоров в России
09:21 20.02.2019
В новом пункте базирования Каспийской флотилии РФ завершено обустройство нового причального фронта
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 20.02.2019
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
14:41 19.02.2019
Румыния и Молдова углубят стратегическое партнерство
11:21 18.02.2019
Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
14:21 13.02.2019
Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
Все новости страны
Турция Турция
15:21 20.02.2019
США заморозят на год поставку истребителей F-35 Турции - СМИ
12:01 20.02.2019
Из Антальи планируется совершать прямые рейсы в 13 стран
09:41 20.02.2019
Переговори США і Туреччини про буферній зоні на північному сході Сирії тривають - Держдеп
19:41 19.02.2019
Турецких офицеров весной будут обучать в России работе на С-400
Все новости страны
Украина Украина
21:01 20.02.2019
Норвегія в ООН: агресія Росії у Керченській протоці – глобальна проблема
20:41 20.02.2019
В ООН озвучили кількість російських військовослужбовців в окупованому Криму
20:21 20.02.2019
Естонія може заборонити в'їзд чотирьом чиновникам РФ через агресію на Азові
20:01 20.02.2019
Ми не будемо ігнорувати анексію Криму і дії РФ, - МЗС Британії
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс