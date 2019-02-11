Збройна агресія РФ та захоплення українських кораблів разом з членами екіпажів в районі Керченської протоки, а також блокування Росією доступу до Азовського моря – це не двосторонній конфлікт, а проблема глобального характеру.

Про це заявила в середу на засіданні ГА ООН постійний представник Норвегії при ООН посол Мона Юуль (Mona Juul), яка виступала також від імені Данії, Фінляндії, Ісландії, й Швеції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Росія вдалася до ескалації напруженості шляхом застосування сили до (українських – ред.) суден. Ми закликаємо до скорішого звільнення кораблів і 24 членів українських екіпажів, які продовжують перебувати затриманими в Росії", - заявила норвезький постпред.

Вона також закликала до постійного відновлення вільного доступу до українських портів у Азовському морі.

"Ми підкреслюємо, що ці порушення Міжнародного права, Статуту ООН, Гельсінського підсумкового акту, Паризької хартії не є двостороннім питанням, або європейською проблемою. Це – проблема глобального характеру", - наголосила Мона Юуль.

Постійний представник Норвегії також звернула увагу на мілітаризацію Росією Кримського півострова та постійні порушення прав людини з боку окупаційної влади в Криму.

Водночас, європейський дипломат звернула увагу на невиконання Мінських домовленостей, зокрема, щодо виконання первісних вимог щодо припинення вогню. "Ми закликаємо Росію припинити підживлювати конфлікт шляхом постачання своєї військової підтримки збройним угрупованням, а також вивести зброю і особовий склад з українських територій, непідконтрольних уряду", - заявила дипломат.

Вона також звернула увагу, що ООН не використала всіх інструментів для врегулювання конфлікту, розв'язаного Росією проти України.

"Ми закликаємо генерального секретаря і всю Організацію Об'єднаних Націй усвідомити, що можна зробити більше для того, щоби відновити безпеку та забезпечити збереження суверенітету й територіальної цілісності України", - заявила постійний представник Норвегії при ООН.