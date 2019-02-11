Станом на лютий 2019 року Росія розгорнула в окупованому Криму близько 32,5 тис додаткових військовослужбовців.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, передає кореспондент УНН.

"До лютого 2019 року в окупованому Криму Росія розгорнула додаткові 32,5 тис військовослужбовців, додаткові 8 артилерійських систем, 52 ракетних системи залпового ОДПА, 372 БТР, 113 бойових літаків, 62 бойових вертольота, а так само 6 бойових кораблів і 6 підводних човнів, які оснащені морськими крилатими ракетами "Калібр". Не можна виключати і можливого розгортання ядерної зброї на півострові", - сказав Президент.

За його словами, на території окупованого півострова вже присутня необхідна інфраструктура, а Росія використовувала минулі 5 років на її відновлення і модернізацію.

"Отже, ми стаємо свідками безпрецідентної мілітаризації району Чорного моря", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні в Нью-Йорку проходить засідання Генеральної Асамблеї ООН по пункту 67 її порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Проведення дебатів на цю тему є першим комплексним розглядом в рамках ГА ООН питання російської агресії проти української держави.