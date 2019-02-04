Естонія може заборонити в'їзд чотирьом чиновникам РФ через агресію на Азові

20:21 20.02.2019 0 комментариев Крым

Парламент Естонії звернеться до уряду країни з пропозицією заборонити в'їзд російському сенатору Олексію Пушкову і трьом іншим високопоставленим особам, які заохочують і активно підтримують агресію РФ проти України в Керченській протоці.

Про це повідомляє ERR, передає  Укрінформ.

"У середу, 20 лютого, депутати Рійгікогу схвалили підготовлену депутатом від Вільної партії Андресом Херкелем ініціативу, згідно з якою парламент звернеться до уряду з пропозицією ввести персональні санкції проти Олексія Пушкова, Володимира Кулішова, Сергія Станкевича і Василя Піскарьова", - йдеться в повідомленні.

До даної ініціативи приєдналися депутати Хенн Піллуаас (EKRE) і Март Нутть (Isamaa).

За те, щоб уряд зайнявся введенням санкцій (або як мінімум розглянув пропозицію), під якими мається на увазі встановлення заборони на в'їзд до Естонії і країни Шенгенської угоди, проголосували 56 депутатів. "Проти" були тільки безпартійна Ольга Іванова та центрист Михайло Стальнухін.

Як повідомлялося, Василь Піскарьов очолює комітет Держдуми з безпеки та протидії корупції. Олексій Пушков - голова комісії з інформаційної політики Ради федерації Федеральних зборів РФ. Генерал Володимир Кулішов - перший заступник керівника Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ) і начальник прикордонної служби ФСБ. Контр-адмірал Сергій Станкевич - начальник прикордонного управління ФСБ Криму та Севастополя.

25 листопада 2018 року прикордонне управління ФСБ Росії в районі Керченської протоки атакувало три кораблі Військово-морських сил України - катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які прямували з одеського порту в порти Бердянська і Маріуполя. Внаслідок цього українські судна були захоплені і відбуксовані в порт міста Керч. Також були захоплені в полон 24 українських моряка.

29 листопада всіх моряків етапували до Москви, в СІЗО "Лефортово" і "Матросская тишина", обвинувативши в "незаконному перетині державного кордону РФ".



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