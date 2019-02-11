Ми не будемо ігнорувати анексію Криму і дії РФ, - МЗС Британії
|20:01 20.02.2019
|0 комментариев
|Крым
МЗС Британії закликало Росію припинити анексію Криму і звільнити українських політв’язнів.
Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter, передає День.
В МЗС Британії нагадали, що за п’ять років анексії Росія незаконно захопила щонайменше 70 політв’язнів, збудувала Керченський міст, який пов’язав окупований півострів з РФ і ускладнив прохід до українських портів, організувала кампанію залякування опозиції та наростила військову присутність у Криму.
"Дії Росії в Україні не мають підстав у міжнародному праві і постійне переслідування кримського населення є жахливим. Ми не можемо і не будемо ігнорувати такі дії. Крим – це Україна" - йдеться у повідомленні.
Ещё на эту тему:
19:21 20.02.2019
Результат розгляду апеляції на продовження арешту ще 4 захопленим Росією морякам був передбачуваний
Результат розгляду апеляції на продовження арешту ще 4 захопленим Росією морякам був передбачуваний
10:41 20.02.2019
Сьогодні офіційна дата початку тимчасової окупації Криму
Сьогодні офіційна дата початку тимчасової окупації Криму
08:01 20.02.2019
Содержащиеся в СИЗО «Лефортово» украинские моряки начали проходить углублённое медицинское обследование - Москалькова
Содержащиеся в СИЗО «Лефортово» украинские моряки начали проходить углублённое медицинское обследование - Москалькова
17:41 19.02.2019
"Не может быть суверенной, независимой Украины без Крыма"- Чубаров
"Не может быть суверенной, независимой Украины без Крыма"- Чубаров
16:21 19.02.2019
Російський National Geographic назвав Севастополь "претендентом на південну столицю РФ"
Російський National Geographic назвав Севастополь "претендентом на південну столицю РФ"
09:21 18.02.2019
Азовське море не територія РФ, в ньому діють домовленості для міжнародних вод і Москва має їх дотримуватися
Азовське море не територія РФ, в ньому діють домовленості для міжнародних вод і Москва має їх дотримуватися
15:41 15.02.2019
Американский военный рассказал, когда Путин понял что может без наказано захватить Крым
Американский военный рассказал, когда Путин понял что может без наказано захватить Крым