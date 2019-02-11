Адвокат досі не знає причини етапування Балуха в РФ

19:41 20.02.2019 0 комментариев Крым

Адвокат політв'язня Володимира Балуха досі не знає причини етапування українця на територію Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кримської правозахисної групи у Facebook. 

Як зазначається, адвокат повідомив правозахисникам, що не отримував інформації про намір переведення підзахисного в Росію, а місце відбування покарання політв'язня було чітко визначено раніше - це колонія №2 м. Керч.

"Причини такого перекладу захисникам Балуха досі невідомі. У керченській колонії Балух отримав позитивну характеристику, яка була оголошена на останньому судовому засіданні з розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення українця", - йдеться в повідомленні. 

Також зазначається, що етап Балуха може зайняти від 2-х тижнів до одного місяця.

Правозахисники наголошують, що подібні дії влади РФ по відношенню до Балуха порушують не тільки міжнародне гуманітарне право, а й закони самої Російської Федерації. Зокрема, згідно зі статтею 73 ДВК РФ, засуджені до позбавлення волі, крім зазначених у частині четвертій цієї статті, відбувають покарання у виправних установах в межах території суб'єкта РФ, в якому вони проживали або були засуджені.

Етапування Балуха в РФ порушує також ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

Раніше уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що адвокат Балуха поінформований про його направлення до місця відбування покарання.

 



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