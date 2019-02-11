Московський міський суд не задовольнив апеляційні скарги захисту шостої четвірки захоплених Росією українських моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки і Олега Мельничука щодо продовження до кінця квітня їхнього арешту.

Про це повідомив на сторінці у Facebook адвокат Микола Полозов, передає Радио Свобода.

«Засідання проходило в закритому режимі за клопотанням слідства ФСБ. В ході засідання судом було задоволено клопотання адвокатів про залучення резолюції ПАРЄ. Підсумковий результат розгляду скарг був передбачуваний, як і стосовно 16 військовополонених, чиї скарги були розглянуті раніше», – заявив Полозов.

За його словами, дата нового розгляду апеляцій п’ятої четвірки військовополонених, чия справа була знята з розгляду через відсутність належного перекладу процесуальних документів українською мовою, ще не призначена.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії. За рішенням суду у Москві захоплені українські моряки мають залишитися в СІЗО до кінця квітня.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​