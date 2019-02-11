Етапування засудженого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха в російську колонію порушує ст. 49 IV Женевської конвенції і закони самої Росії.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Радио Свобода.

За інформацією правозахисників, згідно зі статтею 73 Кримінально-виконавчого кодексу Росії, засуджені до позбавлення волі відбувають покарання у виправних установах в межах території, на якій вони проживали або були засуджені.

«Володимир Балух своєї згоди на переведення до Росії не давав. Стан здоров'я дозволяє йому відбувати покарання в Криму, а особиста безпека навпаки, під час етапування в Росію, піддається ще більшій загрозі, ніж на території півострова. Етапування Балуха в Росію порушує також ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта», – повідомляє сайт правозахисників.

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова напередодні повідомила, що етапування засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха в російську колонію триватиме близько місяця.

13 лютого Кримська правозахисна група повідомила, що Володимира Балуха етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя. 18 лютого правозахисники повідомили, що його звідти вивезли.

За кілька тижнів до цього підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протеступроти несправедливого ув’язнення.

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.