Україна могла не допустити анексії Криму Росією, якби завчасно надала півострову статус національної автономії кримських татар.

Про це заявив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, повідомляє УНІАН.

За його словами, сьогодні надання такого статусу окупованому півострову надало б Україні додатковий козир у боротьбі за його повернення.

На питання, чи можна було уникнути анексії, Умеров відповів: "Звичайно... Кримськотатарський народ повинен реалізувати природне право на самовизначення. Якби 15-20 років тому Україна розглянула це питання, і Крим був би кримськотатарською автономією в складі України, я думаю, Росія не змогла б його назвати "сакральною російською землею" і здійснити те, що здійснила. Це один з варіантів того, що анексії Криму, захоплення територій могло не бути".

За його словами, в Меджлісі розраховують, що президент України внесе до Верховної Ради проект змін до Конституції щодо автономії кримських татар.

"Що це дасть? В ситуації, в якій зараз Крим знаходиться, реально для жителів одразу нічого не дасть. Але дасть Україні можливість мати ще більше доводів на деокупацію і повернення Криму. Можна буде говорити не тільки про повернення території, а й про реалізацію прав корінного кримськотатарського народу в Україні. Можна буде свої доводи і претензії на Крим посилювати фактором відновлення прав кримськотатарського народу", – заявив заступник голови Меджлісу.



