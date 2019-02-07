Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили продовження на півроку санкцій проти Росії, запроваджених за її агресію проти України.

Про це повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, передає Укрінформ.

"Посли ЄС вирішили продовжити заморожування активів та заборону на отримання віз для 163 осіб і 44 компаній, відповідальних за підрив територіальної цілісності України”, - написав він.

За словами Йозвяка, передбачається, що рішення про продовження санкцій офіційно набуде чинності на початку березня.

Журналіст також додав, що пізніше до санкційного списку будуть додані ще восьмеро осіб за їхню причетність до агресії в Азовському морі.

Як повідомлялося, у липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ.