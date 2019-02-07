Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії

18:01 20.02.2019 0 комментариев Украина

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили продовження на півроку санкцій проти Росії, запроваджених за її агресію проти України.

Про це повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, передає Укрінформ.

"Посли ЄС вирішили продовжити заморожування активів та заборону на отримання віз для 163 осіб і 44 компаній, відповідальних за підрив територіальної цілісності України”, - написав він.

За словами Йозвяка, передбачається, що рішення про продовження санкцій офіційно набуде чинності на початку березня.

Журналіст також додав, що пізніше до санкційного списку будуть додані ще восьмеро осіб за їхню причетність до агресії в Азовському морі.

Як повідомлялося, у липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ.



Ещё на эту тему:

11:21 20.02.2019
«Газпром» одобрил соглашение с Mitsubishi о локализации производства компрессоров в России
18:21 19.02.2019
Крупный американский разработчик ПО закрывает бизнес в России
09:21 19.02.2019
Законопроект Конгресу США передбачатиме санкції щодо зовнішнього боргу Росії
20:21 18.02.2019
Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада
13:41 18.02.2019
Могеріні не виключила схвалення нових санкцій проти РФ протягом "пари тижнів"
16:41 15.02.2019
В Financial Times рассказали, как Россия спасается от санкций
19:01 14.02.2019
Что нужно знать о готовящихся "санкциях из ада"
09:21 12.02.2019
В Госдуме РФ назвали страну ЕС, которая первая откажется от антироссийских санкций
19:41 08.02.2019
В РФ уверены что санкции США против "Аэрокомпозита" не повлияют на сотрудничество предприятий Ростеха с Boeing
09:01 07.02.2019
Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєднались до рішення ЄС про санкції проти РФ
09:21 06.02.2019
Сенат США схвалив санкції проти Сирії та Росії
16:41 31.01.2019
В Госдуме предложили подготовиться к отключению России от интернета из-за санкций
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
18:01 15.02.2019
Азербайджан и ЕС проведут транспортный диалог на высоком уровне
Все новости страны
Армения Армения
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
Все новости страны
Греция Греция
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
08:41 20.02.2019
У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
18:41 19.02.2019
Партия социалистов совместно с Додоном превратили посольство Молдовы в Москве в командный предвыборный центр
11:41 19.02.2019
Молдова и Турция упрощают визовый режим
09:41 15.02.2019
У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові - "буде новий Майдан"
Все новости страны
Россия Россия
16:21 20.02.2019
Польща почала будувати канал, який дуже дратує Росію
15:41 20.02.2019
У Промсвязьбанка обнаружили секретный депозит на 200 млрд рублей
11:21 20.02.2019
«Газпром» одобрил соглашение с Mitsubishi о локализации производства компрессоров в России
09:21 20.02.2019
В новом пункте базирования Каспийской флотилии РФ завершено обустройство нового причального фронта
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 20.02.2019
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
14:41 19.02.2019
Румыния и Молдова углубят стратегическое партнерство
11:21 18.02.2019
Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
14:21 13.02.2019
Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
Все новости страны
Турция Турция
15:21 20.02.2019
США заморозят на год поставку истребителей F-35 Турции - СМИ
12:01 20.02.2019
Из Антальи планируется совершать прямые рейсы в 13 стран
09:41 20.02.2019
Переговори США і Туреччини про буферній зоні на північному сході Сирії тривають - Держдеп
19:41 19.02.2019
Турецких офицеров весной будут обучать в России работе на С-400
Все новости страны
Украина Украина
21:01 20.02.2019
Норвегія в ООН: агресія Росії у Керченській протоці – глобальна проблема
20:41 20.02.2019
В ООН озвучили кількість російських військовослужбовців в окупованому Криму
20:21 20.02.2019
Естонія може заборонити в'їзд чотирьом чиновникам РФ через агресію на Азові
20:01 20.02.2019
Ми не будемо ігнорувати анексію Криму і дії РФ, - МЗС Британії
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс