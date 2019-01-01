Україна через анексію Криму втратила 80% нафтогазових покладів у Чорному морі, значну частину портової інфраструктури, 13 державних підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це на засіданні уряду сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомляє Укрінформ.

"Через анексію Криму Україна втратила 80% нафтогазових покладів у Чорному морі, значну частину портової інфраструктури. Негативний ефект від втрати портів Росія зараз посилює через блокування Азовського та Чорного морів. Досі 115 зі 150 вугільних шахт перебувають на тимчасово окупованих територіях", - сказав Кубів. До цього він додав, що значних втрат зазнала оборонна промисловість: "Ми втратили 13 державних підприємств в анексованому Криму, 10 - на території ОРДЛО".

Крім того, за його словами, був втрачений традиційний ринок збуту для української оборонної промисловості, адже вона була орієнтована, переважно, на країни СНД.