Фигуранту "дела Веджие Кашка" Руслану Трубачу «Киевский районный суд» Симферополя позволил посещать больницу.

Трубачу определили строгое время посещения врачей — с 7:00 до 14:00 в будние дни, передает QHA со ссылкой на Крымскую солидарность.

Адвокат Трубача Ислям Велиляев ходатайствовал перед судом с просьбой разрешить посещать больницу с 7:00 до 18:00, а прокурор настаивал сократить время до 15:00.

В ходе судебного слушания также были зачитаны записи свидетеля, который переехал жить в Киев.

Следующее заседание "суда" пройдет 26 февраля 2019 года.

5 февраля 2019 года "Киевский районный суд" оккупированного Симферополя разрешил другим фигурантам "дела Веджие Кашка" Бекиру Дегерменджи и Асану Чапуху посещать больницу.

24 января 2019 года трех фигурантов "дела Веджие Кашка" — 52-летнего Руслана Трубача, 58-летнего Бекира Дегерменджи и 61-летнего Казима Аметова — отпустили под домашний арест в связи с состоянием их здоровья. Четвертый обвиняемый российской властью 66-летний Асан Чапух был переведен под домашний арест 10 октября 2018 года.