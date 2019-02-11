Фигуранту "дела Веджие Кашка" оккупанты разрешили посещать больницу

17:21 20.02.2019 0 комментариев Крым

Фигуранту "дела Веджие Кашка" Руслану Трубачу «Киевский районный суд» Симферополя позволил посещать больницу.

Трубачу определили строгое время посещения врачей — с 7:00 до 14:00 в будние дни, передает QHA со ссылкой на Крымскую солидарность.

Адвокат Трубача Ислям Велиляев ходатайствовал перед судом с просьбой разрешить посещать больницу с 7:00 до 18:00, а прокурор настаивал сократить время до 15:00.

В ходе судебного слушания также были зачитаны записи свидетеля, который переехал жить в Киев.

Следующее заседание "суда" пройдет 26 февраля 2019 года.

5 февраля 2019 года "Киевский районный суд" оккупированного  Симферополя разрешил другим фигурантам "дела Веджие Кашка" Бекиру Дегерменджи и Асану Чапуху посещать больницу.

24 января 2019 года трех фигурантов "дела Веджие Кашка" — 52-летнего Руслана Трубача, 58-летнего Бекира Дегерменджи и 61-летнего Казима Аметова — отпустили под домашний арест в связи с состоянием их здоровья. Четвертый обвиняемый российской властью 66-летний Асан Чапух был переведен под домашний арест 10 октября 2018 года.



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