Два малых бронекатера типа «Гюрза» и десантно-штурмовой катер типа «Кентавр» ВМС Украины покинули Западную военно-морскую базу (Одесса).

Как передает Думская, сегодня, 20 февраля, катера вышли в открытое море.

При этом на борту ДШК находится подразделение морской пехоты со всем штатным снаряжением и оружием.

В пресс-центре командования Военно-морских сил сообщают, что выход в море — учебный: это практические занятия морских пехотинцев.

Отметим, что «Кентавры» ВМС еще проходят государственные испытания и официально не включены в состав национального флота.