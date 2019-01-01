Новые катера ВМС Украины покинули Одессу с десантом на борту / Фото

17:01 20.02.2019 0 комментариев Украина

Два малых бронекатера типа «Гюрза» и десантно-штурмовой катер типа «Кентавр» ВМС Украины покинули Западную военно-морскую базу (Одесса).

Как передает Думская, сегодня, 20 февраля, катера вышли в открытое море.

При этом на борту ДШК находится подразделение морской пехоты со всем штатным снаряжением и оружием.

В пресс-центре командования Военно-морских сил сообщают, что выход в море — учебный: это практические занятия морских пехотинцев.

Отметим, что «Кентавры» ВМС еще проходят государственные испытания и официально не включены в состав национального флота.



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