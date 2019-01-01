Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про утворення бюджетної установи "Ізмаїльський загін морської охорони Державної прикордонної служби України".

Про це повідомляє УНН.

Загін морської охорони створено для протидії існуючим загрозам у сфері прикордонної безпеки, підвищення ефективності виконання завдань щодо забезпечення встановленого режиму судноплавства в українській частині річки Дунай.