Уряд створив Ізмаїльський загін морської охорони ДПСУ
|16:41 20.02.2019
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|Украина
Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про утворення бюджетної установи "Ізмаїльський загін морської охорони Державної прикордонної служби України".
Про це повідомляє УНН.
Загін морської охорони створено для протидії існуючим загрозам у сфері прикордонної безпеки, підвищення ефективності виконання завдань щодо забезпечення встановленого режиму судноплавства в українській частині річки Дунай.
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