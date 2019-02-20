Польща почала будувати канал, який дуже дратує Росію

16:21 20.02.2019 0 комментариев Россия

Польська влада повідомила про початок будівництва каналу через Віслинску косу, який повинен сполучити Балтійське море з Віслинською затокою.

Канал дозволить суднам довжиною до 100 метрів заходити в польський порт Ельблонг, оминаючи територіальні води Росії. Про це пише  Європейська правда з посиланням на Польське радіо.

Європейська комісія вкотре звернулася до Польщі з вимогою надати детальної інформації про будівництво каналу через Віслинську косу і наполягає на проведенні термінової зустрічі з представниками польської влади.

Лист Європейської комісії з цього питання надійшов до польського Міністерства морської економіки та внутрішнього судноплавства. Комісія скаржиться, що Польща почала будувати канал нібито без екологічних дозволів.

У листі до Польщі Єврокомісія зазначила, що пропонує перемовини на експертному рівні, аби уникнути звинувачень у політизації. Брюссель зацікавився вирубкою дерев, а також сумнівається, що судноплавний канал, як запевняє польська влада, не матиме значного впливу на охоронні ділянки Natura 2000.

Єврокомісія цікавиться також подробицями будівництва штучного острова у Віслинській затоці. Раніше чиновники з Комісії наголошували, що для Брюсселя – це пріоритетне питання і що вони мають сумніви щодо цілої інвестиції. Їх не переконали роз’яснення з Варшави, надіслані у відповідь у середині січня.

У Єврокомісії звернули увагу на різні обґрунтування для побудови каналу через Віслинську косу. Спочатку Польща пояснювала це соціально-економічними міркуваннями, а потім – гарантіями державної безпеки (у такому разі висновки щодо впливу на довкілля не є необхідними).

Росія заявляє, що рішення польського уряду збудувати канал політичне і загрожує екології та економіці регіону. Голова керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявляє, що будівництво судноплавного каналу покаже, що "часи, коли росіяни диктували полякам, що їм можна робити на польській території, а що ні, завершилися".

Проект планують завершити до 2022 року.

Раніше повідомлялося, що канал до моря отримав екологічні дозволи



Ещё на эту тему:

15:12 05.02.2019
Польща відмовиться від російського газу в кінці 2022 року, - уповноважений уряду
13:12 06.12.2018
В Польше канал к морю, раздражающий Москву, получил экологические разрешения
15:16 02.11.2017
Польская PGNiG инициировала пересмотр цены газа в контракте с "Газпромом"
20:18 31.08.2016
Министр внутренних дел Польши пообещал не пускать в страну беженцев из Чечни
19:58 16.06.2016
Министр обороны Польши назвал Россию самой большой угрозой миру
10:17 08.06.2016
Глава МИД Польши объявил Россию головной болью Европы
11:41 01.06.2016
Польша планирует отказаться от долгосрочных контрактов с «Газпромом»
11:45 29.01.2016
Автоперевозки между Россией и Польшей могут приостановить
09:14 29.01.2016
Польша снизит зависимость от России с помощью нового газопровода
16:47 11.01.2016
Глава Европарламента обвинил польское правительство в «путинизации» политики
08:28 28.09.2015
Посла России вызвали в МИД Польши из-за высказываний о Второй мировой
11:04 30.04.2015
В Польше активизировались спецслужбы Российской Федерации
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
18:01 15.02.2019
Азербайджан и ЕС проведут транспортный диалог на высоком уровне
Все новости страны
Армения Армения
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
Все новости страны
Греция Греция
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
08:41 20.02.2019
У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
18:41 19.02.2019
Партия социалистов совместно с Додоном превратили посольство Молдовы в Москве в командный предвыборный центр
11:41 19.02.2019
Молдова и Турция упрощают визовый режим
09:41 15.02.2019
У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові - "буде новий Майдан"
Все новости страны
Россия Россия
16:21 20.02.2019
Польща почала будувати канал, який дуже дратує Росію
15:41 20.02.2019
У Промсвязьбанка обнаружили секретный депозит на 200 млрд рублей
11:21 20.02.2019
«Газпром» одобрил соглашение с Mitsubishi о локализации производства компрессоров в России
09:21 20.02.2019
В новом пункте базирования Каспийской флотилии РФ завершено обустройство нового причального фронта
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 20.02.2019
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
14:41 19.02.2019
Румыния и Молдова углубят стратегическое партнерство
11:21 18.02.2019
Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
14:21 13.02.2019
Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
Все новости страны
Турция Турция
15:21 20.02.2019
США заморозят на год поставку истребителей F-35 Турции - СМИ
12:01 20.02.2019
Из Антальи планируется совершать прямые рейсы в 13 стран
09:41 20.02.2019
Переговори США і Туреччини про буферній зоні на північному сході Сирії тривають - Держдеп
19:41 19.02.2019
Турецких офицеров весной будут обучать в России работе на С-400
Все новости страны
Украина Украина
21:01 20.02.2019
Норвегія в ООН: агресія Росії у Керченській протоці – глобальна проблема
20:41 20.02.2019
В ООН озвучили кількість російських військовослужбовців в окупованому Криму
20:21 20.02.2019
Естонія може заборонити в'їзд чотирьом чиновникам РФ через агресію на Азові
20:01 20.02.2019
Ми не будемо ігнорувати анексію Криму і дії РФ, - МЗС Британії
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс