Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"

16:01 20.02.2019 0 комментариев Азербайджан

Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору" (ЮГК).

Об этом сегодня, 20 февраля, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам пятой встречи министров в рамках заседания Консультативного совета ЮГК в Баку, сообщает Trend.

Также министр отметил, что Туркменистан уже второй год участвует в заседаниях ЮГК, что свидетельствует о заинтересованности этой страны в присоединении к проекту ЮГК.

"Но как известно, должно быть определенное соглашение между странами-поставщиками и странами-потребителями газа. Если такое соглашение будет подписано, то ЮГК рассмотрит данный вопрос", - сказал Шахбазов.


Проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.

Напомним, вчера в Баку прошло пятое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора". 



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