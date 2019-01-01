Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
|16:01 20.02.2019
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|Азербайджан
Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору" (ЮГК).
Об этом сегодня, 20 февраля, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам пятой встречи министров в рамках заседания Консультативного совета ЮГК в Баку, сообщает Trend.
Также министр отметил, что Туркменистан уже второй год участвует в заседаниях ЮГК, что свидетельствует о заинтересованности этой страны в присоединении к проекту ЮГК.
"Но как известно, должно быть определенное соглашение между странами-поставщиками и странами-потребителями газа. Если такое соглашение будет подписано, то ЮГК рассмотрит данный вопрос", - сказал Шахбазов.
Проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.
Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.
Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.
Напомним, вчера в Баку прошло пятое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора".
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