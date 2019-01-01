Правительство РФ в декабре 2018 года утвердило докапитализацию Промсвязьбанка на 20 млрд рублей, о чем сообщали кредитная организация и Минфин.

Но еще раньше, как выяснили журналисты издания, кабинет министров без объявления положил на депозит в Промсвязьбанке в десять раз большую сумму – 200 млрд рублей. Это произошло в октябре 2018 года , в обход обычных правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, пишет Mil.Press.

200 млрд рублей разместили "на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок", сообщила Счетная палата в аналитической записке об исполнении бюджета за 2018 год. Но ведомство не назвало организацию, в которой разместили депозит.

Это оказался ПСБ – опорный банк для гособоронзаказа. По данным оборотной ведомости ПСБ, в октябре 2018 года банк привлек депозит Федерального казначейства на срок от 181 дня до одного года на сумму 200 млрд рублей и этот депозит находился в банке по состоянию на 1 января 2019 года.

Привлечение депозита от казначейства, вероятно, обусловлено необходимостью сопровождения сделок гособоронзаказа, говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Мария Зинина. В частности, в конце 2018 года Промсвязьбанк подписал кредитные соглашения с предприятиями ОПК на сумму порядка 130 млрд рублей.

"Сейчас банк уже принимает на сопровождение контракты по гособоронзаказу, принимает новые контракты, которые заводятся сразу на банк. Мы сейчас сопровождаем уже более 30% всех госконтрактов по гособоронзаказу", – заявил в январе глава ПСБ Петр Фрадков.

В начале 2018 года Промсвязьбанк выбрали в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Предполагается, что ПСБ должен минимизировать угрозу западных санкций для других банков, имевших право работать с гособоронзаказом.