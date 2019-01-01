США заморозят на год поставку истребителей F-35 Турции - СМИ

15:21 20.02.2019 0 комментариев Турция

В США поддержано предложение заморозить на год поставку в Турцию истребителей пятого поколения F-35.

Об этом сообщила греческая газета Ekathimerini со ссылкой на анонимный источник, пишет  REGNUM.

По утверждению издания, во время голосования по бюджету 2019 года американские конгрессмены предложили временно запретить поставку Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за позиции Анкары по закупке российских ЗРС С-400.

Предложено до 1 ноября подождать доклад военных по вопросу безопасности истребителей F-35 от поражения комплексами С-400. Если это не будет подтверждено, то сделку могут отменить совсем.

Как сообщалось, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявил, что Анкара не намерена отказываться от покупки российских ЗРС С-400.



Ещё на эту тему:

12:03 08.02.2019
У Туреччині пояснили причини вибору С-400 та відмови від Patriot
15:01 22.01.2019
В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний
10:22 19.12.2018
США одобрили продажу Турции ракет Patriot на 3,5 млрд долларов
18:39 17.12.2018
Для Вооруженных сил Турции разработан десантный паром-мостоукладчик / Фото
16:37 11.12.2018
Турция начала строительство новой военной базы на Черном море
16:20 19.11.2018
Турция продаст Украине ударные дроны
14:37 13.11.2018
На авиашоу в Бахрейне Турция представит многоцелевой вертолет / Фото
15:48 09.11.2018
Новая турецкая противокорабельная ракета готова к серийному производству / Фото
19:28 08.11.2018
Турция представит первый беспилотный военный катер, и запустит серийное производство крылатых ракет большой дальности / Фото
17:01 07.11.2018
В Турции модернизируют вертолеты Т129 / Фото
20:40 31.10.2018
Турция приступила к разработке отечественной системы ПРО Siper
14:41 25.09.2018
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
18:01 15.02.2019
Азербайджан и ЕС проведут транспортный диалог на высоком уровне
Все новости страны
Армения Армения
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
Все новости страны
Греция Греция
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
08:41 20.02.2019
У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
18:41 19.02.2019
Партия социалистов совместно с Додоном превратили посольство Молдовы в Москве в командный предвыборный центр
11:41 19.02.2019
Молдова и Турция упрощают визовый режим
09:41 15.02.2019
У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові - "буде новий Майдан"
Все новости страны
Россия Россия
16:21 20.02.2019
Польща почала будувати канал, який дуже дратує Росію
15:41 20.02.2019
У Промсвязьбанка обнаружили секретный депозит на 200 млрд рублей
11:21 20.02.2019
«Газпром» одобрил соглашение с Mitsubishi о локализации производства компрессоров в России
09:21 20.02.2019
В новом пункте базирования Каспийской флотилии РФ завершено обустройство нового причального фронта
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 20.02.2019
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
14:41 19.02.2019
Румыния и Молдова углубят стратегическое партнерство
11:21 18.02.2019
Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
14:21 13.02.2019
Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
Все новости страны
Турция Турция
15:21 20.02.2019
США заморозят на год поставку истребителей F-35 Турции - СМИ
12:01 20.02.2019
Из Антальи планируется совершать прямые рейсы в 13 стран
09:41 20.02.2019
Переговори США і Туреччини про буферній зоні на північному сході Сирії тривають - Держдеп
19:41 19.02.2019
Турецких офицеров весной будут обучать в России работе на С-400
Все новости страны
Украина Украина
21:01 20.02.2019
Норвегія в ООН: агресія Росії у Керченській протоці – глобальна проблема
20:41 20.02.2019
В ООН озвучили кількість російських військовослужбовців в окупованому Криму
20:21 20.02.2019
Естонія може заборонити в'їзд чотирьом чиновникам РФ через агресію на Азові
20:01 20.02.2019
Ми не будемо ігнорувати анексію Криму і дії РФ, - МЗС Британії
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс