США заморозят на год поставку истребителей F-35 Турции - СМИ
|15:21 20.02.2019
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|Турция
В США поддержано предложение заморозить на год поставку в Турцию истребителей пятого поколения F-35.
Об этом сообщила греческая газета Ekathimerini со ссылкой на анонимный источник, пишет REGNUM.
По утверждению издания, во время голосования по бюджету 2019 года американские конгрессмены предложили временно запретить поставку Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за позиции Анкары по закупке российских ЗРС С-400.
Предложено до 1 ноября подождать доклад военных по вопросу безопасности истребителей F-35 от поражения комплексами С-400. Если это не будет подтверждено, то сделку могут отменить совсем.
Как сообщалось, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявил, что Анкара не намерена отказываться от покупки российских ЗРС С-400.
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