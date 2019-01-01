В оккупированном Севастополе введут систему постоянного слежения за общественным транспортом.

9 миллионов рублей за систему автоматизированного мониторинга планирует потратить т.н. "департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры" оккупационного "правительства" города Севастополя, пишет НТС.

Соответствующая закупка размещена на портале госуслуг.

Согласно данным, первоначальная стоимость услуги составит 9 миллионов рублей, за эти деньги победитель конкурса будет оказывать услуги по автоматизированной обработке информационных сообщений по пассажирским перевозкам Севастополя. Речь идет о мониторинге выхода ТС на маршруты, отслеживании их местоположения, контроль прибытия на остановки, отклонения от маршрута, а также фиксации инцидентов с ТС.

Оккупанты заявляют, что внедрение такой системы повысит качество пассажирских перевозок и оптимизирует процесс управления перевозками «за счет использования потенциала навигационного оборудования транспортных средств».

"Госконтракт" будет заключен с победителем конкурса, окончательный срок предоставления услуги 1 декабря 2021 года.