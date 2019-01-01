В оккупированном Севастополе внедрят систему постоянного слежения за общественным транспортом
|15:01 20.02.2019
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|Крым
В оккупированном Севастополе введут систему постоянного слежения за общественным транспортом.
9 миллионов рублей за систему автоматизированного мониторинга планирует потратить т.н. "департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры" оккупационного "правительства" города Севастополя, пишет НТС.
Соответствующая закупка размещена на портале госуслуг.
Согласно данным, первоначальная стоимость услуги составит 9 миллионов рублей, за эти деньги победитель конкурса будет оказывать услуги по автоматизированной обработке информационных сообщений по пассажирским перевозкам Севастополя. Речь идет о мониторинге выхода ТС на маршруты, отслеживании их местоположения, контроль прибытия на остановки, отклонения от маршрута, а также фиксации инцидентов с ТС.
Оккупанты заявляют, что внедрение такой системы повысит качество пассажирских перевозок и оптимизирует процесс управления перевозками «за счет использования потенциала навигационного оборудования транспортных средств».
"Госконтракт" будет заключен с победителем конкурса, окончательный срок предоставления услуги 1 декабря 2021 года.
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