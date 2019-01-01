"Ликвидация" с помощью пожара: в Симферополе горит завод пластмасс
|14:41 20.02.2019
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|Крым
Площадь пожара на «Симферопольском заводе пластмасс» возросла с 700 до 1 200 кв. меторв.
Об этом Крыминформу сообщили в главном управлении МЧС по оккупированному Крыму.
«Площадь пожара увеличилась до 1 200 кв. м. Пожару присвоен второй ранг. Дополнительные силы и средства прибыли», – сообщили в ведомстве.
В МЧС отметили, что пожар еще не локализован.
Сообщение о пожаре в подвальном помещении завода пластмасс в Симферополе поступило в 10.50, первые подразделения МЧС прибыли на место уже через пять минут.
По данным на 12.00 площадь пожара составляла около 700 кв. метров, общая площадь подвала – 1,2 тыс кв. метров. Жертв и пострадавших нет.
АО «Симферопольский завод пластмасс» в настоящее время находится в стадии ликвидации.
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