Площадь пожара на «Симферопольском заводе пластмасс» возросла с 700 до 1 200 кв. меторв.

Об этом Крыминформу сообщили в главном управлении МЧС по оккупированному Крыму.

«Площадь пожара увеличилась до 1 200 кв. м. Пожару присвоен второй ранг. Дополнительные силы и средства прибыли», – сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что пожар еще не локализован.

Сообщение о пожаре в подвальном помещении завода пластмасс в Симферополе поступило в 10.50, первые подразделения МЧС прибыли на место уже через пять минут.

По данным на 12.00 площадь пожара составляла около 700 кв. метров, общая площадь подвала – 1,2 тыс кв. метров. Жертв и пострадавших нет.

АО «Симферопольский завод пластмасс» в настоящее время находится в стадии ликвидации.