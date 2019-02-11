Во время силового захвата Крыма российской армией и группировками коллаборационистов не изменил присяге едва ли каждый третий военнослужащий ВСУ, который находился на полуострове.

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает ЛИГА,Новости.

"Из 13 468 солдат и офицеров ВСУ лишь 3990 военнослужащих (29,6%), из 10 936 сотрудников МВД - только 88 (0,8%), в Госпогранслужбе - из 1870 только 519 (29,7%)", - написала она.

Также, по данным нардепа, верными присяге в крымских отделениях Службы безопасности Украины из 2240 сотрудников остались только 242, а региональном Управлении госохраны - лишь 20 из 527.

Сегодня, 20 февраля, — пять лет со дня начала захвата Россией украинского Крыма.

РФ оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.