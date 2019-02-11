Адвокат Николай Полозов прокомментировал релиз пресс-службы российского омбудсмена Татьяны Москальковой по поводу направления одного из раненых военнопленных на обследование в 1-ю градскую клинику – Андрея Артеменко.

«Правда военнопленного Андрея Артеменко зачем-то назвали Артемьевым. Ещё двух раненых военнопленных Андрея Эйдера и Василия Сороку направят для обследования в ту же больницу и в 4-ю городскую поликлинику», - написал в сообщении на странице в соцсети Полозов, передает Черноморская безопасность.

Координатор работы группы защитников военнопленных моряков ВМСУ Николай Полозов уточняет, что адвокат Артеменко – Мария Куракина – посещала подзащитного 18 февраля и «он ничего не знал о переводе в больницу».

Напомним, 19 февраля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала, что руководство СИЗО «Лефортово» и следствие ФСБ России провели переговоры с Департаментом здравоохранения города Москвы.