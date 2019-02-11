Апеляційною інстанцією Московського міського суду в середу, 20 лютого, будуть розглянуті апеляційні скарги захисту на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою відносно шостої четвірки військовополонених українських моряків.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"Сьогодні, 20 лютого, апеляційна інстанція Московського міського суду розгляне скарги захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою відносно шостої четвірки військовополонених українських моряків: Андрія Артеменко, Андрія Ейдера, Василя Сороки, Олега Мельничука", - написав Полозов.

Нагадаємо, в Москві завершилося апеляційне засідання над п'ятьма полоненими українськими моряками, яке знялося з справи через проблеми з перекладом документів на українську мову.