Закон про закріплення у Конституції курсу на ЄС та НАТО офіційно опублікували
|12:21 20.02.2019
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|Украина
Закон про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО опублікували у парламентській газеті "Голос України" від 20 лютого.
Закон набуде чинності 21 лютого, передає УНН.
Метою ухвалення закону про внесення змін до Конституції України є законодавче закріплення в Конституції України цивілізаційного вибору, європейської ідентичності Українського народу та незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, вказано у пояснювальній записці до документа.
Як зазначається у законі, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 21 лютого.
Нагадаємо, 19 лютого закон про зміни до Конституції, яким незворотньо закріплений рух України до ЄС і НАТО, підписав Президент.
Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО 7 лютого.
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