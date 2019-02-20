США закликали РФ розблокувати Керченську протоку
|13:01 20.02.2019
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|Крым
США закликали Росію не переслідувати і не перешкоджати руху суден у Керченській протоці і звільнити захоплені українські судна та їх членів екіпажу.
Про це повідомило посольство США в Україні у Twitter, передає ESPRESO.
"США закликають Росію поважати міжнародні зобов’язання і припинити затримувати, переслідувати та перешкоджати руху суден, які проходять через Керченську протоку і прямують до портів України, а також негайно звільнити захоплені українські судна і їх членів екіпажу", - йдеться у повідомленні.
США закликають Росію поважати міжнародні зобов’язання і припинити затримувати, переслідувати та перешкоджати руху суден, які проходять через Керченську протоку і прямують до портів України, а також негайно звільнити захоплені українські судна і їх членів екіпажу.
Нагадаємо, що штучне затримання Росією суден в Керченській протоці в першій половині лютого 2019 року зросло на 45%.
Зокрема, на вході до Азовського моря - у середньому з 32,1 до 35,5 годин (+10,6%), а на виході з Азовського моря - в середньому - з 23,9 до 34,7 годин (+ 45,2%).
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