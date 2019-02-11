Денісова планує зустрітися із Москальковою у Греції

12:41 20.02.2019 0 комментариев Крым

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова планує в Афінах зустрітися з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

Про це Денісова повідомила у Facebook, передає Укрінформ.

"В Афінах проведу декілька зустрічей з колегами. Планую поспілкуватися з головою Міжнародного інституту омбудсмена Пітером Тиндалом та головою Парламентської групи Україна-Греція Атанасіосем Атанасіу...Також хочу нарешті особисто поспілкуватися з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, яка прилетить до Греції одночасно зі мною. Буду порушувати питання дотримання Росією норм міжнародного гуманітарного права щодо українських політв’язнів та військовополонених моряків", - зазначила омбудсмен.

Денісова наголосила, що "не залишить без уваги" тему надання кваліфікованої медичної допомоги та забезпечення належних умов тримання для українських військовополонених моряків.

Як відомо, 25 листопада російські військові біля берегів Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України – катери “Бердянськ” і “Нікополь” і буксир “Яни Капу”, які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольні Росії "суди" в окупованому Криму заарештували на два місяці всіх затриманих українських моряків за обвинуваченням за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (незаконний перетин кордону). Зараз усі вони перебувають у СІЗО "Лефортово".



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