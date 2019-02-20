Уряд Румунії змінив законодавство у сфері судочинства за допомогою надзвичайного указу, викликавши різку критику з боку президента Клауса Йоганніса.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

Указ став останнім в серії законодавчих і кадрових змін, які правлячі соціал-демократи зробили в останні два роки. На думку Європейської комісії, Держдепартаменту США та тисяч румунських магістратів, ці зміни загрожують незалежності судової влади та верховенству закону.

Президент Румунії заявив, що цей крок послабить незалежність прокурорів і посилить політичний контроль над судовою системою.

"Як румуни, так і європейські лідери знають, що немає іншого виправдання цієї нав'язливої ​​ідеї послабити румунську систему правосуддя до неефективності, крім як безпека особистих інтересів. Румунія не може бути передана тим, хто хоче встановити політичний контроль над судовою системою", - написав Йоганніс у Facebook.

Зміни включають в себе положення про те, що тимчасово призначені особи не можуть керувати вищими органами прокуратури більше 45 днів.

Це положення безпосередньо стосується антикорупційного агентства країни, яке винесло тисячі вироків щодо політиків високого рівня, в тому числі і правлячої партії.

Агентство очолювали тимчасові керівники, так як в минулому році міністр юстиції Тудорел Тоадер змусив відсторонити від посади колишнього керівника Лауру Кодруту Ковеші.

Указ також скасовує нагляд генерального прокурора над підрозділом прокуратури, якому доручено розслідувати справи магістратів.