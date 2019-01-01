Из Антальи планируется совершать прямые рейсы в 13 стран
|12:01 20.02.2019
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|Турция
Авиакомпания Turkish Airlines (THY) планирует осуществлять в аэропорты Антальи 41 прямой рейс из 13 стран мира. При этом национальный авиаперевозчик продолжит полеты в "туристическую столицу" Турции и в зимний период года.
Об этом сообщил заместитель Генерального директора по маркетингу и продажам THY Ахмет Олмуштур, выступая на заседании Ассоциации отельеров Средиземноморского региона Турции (AKTOB), передает Анадолу.
По его словам, ведутся переговоры по открытию новых прямых рейсов в Азербайджан, Ливан и Саудовскую Аравию.
«Если в прошлом Анталья привлекала туристов в основном из стран Западной Европы, то сегодня картина качественно иная. Туристическую столицу Турции готово посещать большее количество туристов из стран Персидского залива и Ближнего Востока», - сказал Олмуштур.
Он напомнил, что ранее Turkish Airlines выполняла рейсы только в летнее время и приостанавливала полеты в Анталью зимой. Исключение являлась лишь Россия.
«Полеты в зимние месяцы будут осуществляться, хотя и не по всем направлениям. К примеру, рейсы в Москву, Берлин, Люксембург и Джидду будут выполняться в обязательном порядке. Тель-Авив – также растущий рынок»,- сказал Олмуштур.
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