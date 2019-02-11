В Севастополе перенесли «судебное» заседание по «делу украинских диверсантов»

11:41 20.02.2019 0 комментариев Крым

«Севастопольский городской суд» перенес судебное заседание по делу «украинских диверсантов» на четверг, 21 февраля 2019 года, 10:00 по местному времени.  

Об этом Крымской правозащитной группе сообщил сын одного из фигурантов этого дела Илья Дудка.

По его информации, судебное заседание не состоялось, так как адвокаты Владимира Дудки и Алексея Бессарабова не смогли 19 февраля присутствовать на заседании.

Напомним, «дело украинских диверсантов» рассматривает коллегия «судей» под председательством гражданина РФ, бывшего судьи  Заднепровского районного суда Смоленска, Игоря Кожевникова.  

На прошлом судебном заседании был допрошен обвиняемый по этому делу Алексей Бессарабов, который полностью отрицал свою вину. Также были  исследованы вещественные доказательства: мобильные телефоны обвиняемых, муляжи радийных взрывных устройств, рюкзак, кусачки и прочие предметы.

На  следующем заседании планируется допросить Владимира Дудку, после чего стороны перейдут к прениям.

Крымская правозащитная группа  неоднократно заявляла о том, что так называемое «дело украинских диверсантов» является политически мотивированным уголовным преследованием. В этом деле  используются недопустимые доказательства, а  задержанные в Крыму украинцы по делу «украинских диверсантов» лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод и являются политическими заключенными.



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