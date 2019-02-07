«Газпром» одобрил соглашение с Mitsubishi о локализации производства компрессоров в России
|11:21 20.02.2019
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|Россия
Совет директоров «Газпрома» соглашение о намерениях по локализации производства компрессоров с компаниями «РЭП Холдинг» и Mitsubishi.
Об этом говорится в материалах концерна, сообщает Коммерсантъ.
«Газпром» вел с Mitsubishi переговоры о локализации газотурбинных двигателей и компрессоров с 2016 года.
«РЭП Холдинг» — российский энергомашиностроительный холдинг, производитель и поставщик энергетического оборудования. Холдинг входит в группу Газпромбанка.
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