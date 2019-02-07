Совет директоров «Газпрома» соглашение о намерениях по локализации производства компрессоров с компаниями «РЭП Холдинг» и Mitsubishi.

Об этом говорится в материалах концерна, сообщает Коммерсантъ.

«Газпром» вел с Mitsubishi переговоры о локализации газотурбинных двигателей и компрессоров с 2016 года.

«РЭП Холдинг» — российский энергомашиностроительный холдинг, производитель и поставщик энергетического оборудования. Холдинг входит в группу Газпромбанка.