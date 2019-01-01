Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак відвідає Азербайджан і Вірменію для обговорення нагірно-карабахського конфлікту.

"Я збираюся відвідати Баку і Єреван у першій половині березня саме для обговорення цих питань. У мене є запрошення з Азербайджану і Вірменії", - цитує главу ОБСЄ азербайджанське інформаційне агентство Trend передає ZN,UA.

Лайчак зазначив, що Словаччина підтримує існуючі рамки для врегулювання нагірно-карабахського конфлікту, повідомляє .

"Ми повністю підтримуємо співголів Мінської групи ОБСЄ. Я з ними регулярно зустрічаюся", - сказав він.

За словами Лайчака, після виборів у Вірменії склалася нова ситуація.

"І з цим пов'язані очікування. Я хочу, щоб мій візит допоміг визначити, чого можна очікувати і яких результатів можна досягти в цьому сенсі. Наша мета - допомогти співголовам Мінської групи використовувати цю нову ситуацію", - сказав він.

Територіальний конфлікт між Вірменією і Азербайджаном, який спалахнув у 1988 році, не врегульовано донині.

У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню, і дотепер під егідою Мінської групи ОБСЄ і за співголовування Франції, Росії і США ведуться поки ще безуспішні переговори про мирне врегулювання.