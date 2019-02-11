Сьогодні офіційна дата початку тимчасової окупації Криму

10:41 20.02.2019 0 комментариев Крым

Сьогодні офіційна дата початку тимчасової окупації Криму, яка була визначена 21 квітня 2015 року постановою Верховної Ради "Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків".

Саме 20 лютого 2014 року Росія здійснила міжнародний злочин, порушила базові принципи міжнародного права та європейського устрою, зруйнувала існуючий баланс сил в регіоні, спровокувала найбільшу з часів Другої світової війни безпекову кризу в Європі, пише  Укрінформ.

Грубо порушуючи територіальну цілісність та суверенітет України, російські війська розпочали окупацію Криму. На півострові з’явилися вантажівки без номерів, так звані «зелені чоловічки» – озброєні військові без розпізнавальних знаків. Водночас відбулося створення й озброєння іррегулярних збройних формувань найманців з-поміж місцевих жителів, якими керували офіцери спецслужб і Збройних Сил Російської Федерації.

Події відбувалися стрімко – у ніч на 27 лютого будівлі Верховної Ради та уряду АРК захопили російські спецпризначенці та встановили на них російські прапори. 16 березня було проведено так званий референдум, а вже через два дні – 18 березня, проголошено про «приєднання» Криму до РФ.

Росія спочатку відмовлялася визнавати факт власної військової агресії. Лише 17 квітня 2014 року президент Росії Володимир Путін вперше публічно визнав, що в подіях у Криму брали участь російські військові. Стало також відомо, що учасникам спецоперації давали медаль «За повернення Криму» (їх отримали як кадрові військові на чолі з Шойгу, так і кримінальні злочинці, які «відпрацьовували» скорочення тюремних термінів).

Деякий час в Україні не було законодавчо встановленої дати початку агресії РФ. Такою датою вважалося 27 березня 2014-го, коли Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію, в якій підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід’ємними частинами, іншою – 27 квітня 2014-го – день, коли набув чинності закон «Про забезпечення прав і свобод на тимчасово окупованій території».

Визначення фактичної дати початку тимчасової окупації Криму і Севастополя - 20 лютого 2014 року - було закріплено Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації» від 15 вересня 2015 року № 685-VIII. Цей Закон сприяє захисту прав держави, громадян і юридичних осіб, а також посилює позиції України у судових спорах проти РФ.



Ещё на эту тему:

21:01 20.02.2019
Норвегія в ООН: агресія Росії у Керченській протоці – глобальна проблема
20:01 20.02.2019
Ми не будемо ігнорувати анексію Криму і дії РФ, - МЗС Британії
19:21 20.02.2019
Результат розгляду апеляції на продовження арешту ще 4 захопленим Росією морякам був передбачуваний
08:01 20.02.2019
Содержащиеся в СИЗО «Лефортово» украинские моряки начали проходить углублённое медицинское обследование - Москалькова
17:41 19.02.2019
"Не может быть суверенной, независимой Украины без Крыма"- Чубаров
17:01 19.02.2019
ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі — пообіцяв Туск
16:21 19.02.2019
Російський National Geographic назвав Севастополь "претендентом на південну столицю РФ"
19:41 18.02.2019
20 лютого на Генасамблеї ООН обговорять проблематики Криму та Донбасу
15:01 18.02.2019
Киев объявил в розыск членов одного из подразделений "крымского ополчения"
09:21 18.02.2019
Азовське море не територія РФ, в ньому діють домовленості для міжнародних вод і Москва має їх дотримуватися
15:41 15.02.2019
Американский военный рассказал, когда Путин понял что может без наказано захватить Крым
08:01 15.02.2019
ЄС закликала надати доступ місії ОБСЄ до Криму та українсько-російського кордону
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
18:01 15.02.2019
Азербайджан и ЕС проведут транспортный диалог на высоком уровне
Все новости страны
Армения Армения
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
Все новости страны
Греция Греция
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
08:41 20.02.2019
У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
18:41 19.02.2019
Партия социалистов совместно с Додоном превратили посольство Молдовы в Москве в командный предвыборный центр
11:41 19.02.2019
Молдова и Турция упрощают визовый режим
09:41 15.02.2019
У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові - "буде новий Майдан"
Все новости страны
Россия Россия
16:21 20.02.2019
Польща почала будувати канал, який дуже дратує Росію
15:41 20.02.2019
У Промсвязьбанка обнаружили секретный депозит на 200 млрд рублей
11:21 20.02.2019
«Газпром» одобрил соглашение с Mitsubishi о локализации производства компрессоров в России
09:21 20.02.2019
В новом пункте базирования Каспийской флотилии РФ завершено обустройство нового причального фронта
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 20.02.2019
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
14:41 19.02.2019
Румыния и Молдова углубят стратегическое партнерство
11:21 18.02.2019
Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
14:21 13.02.2019
Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
Все новости страны
Турция Турция
15:21 20.02.2019
США заморозят на год поставку истребителей F-35 Турции - СМИ
12:01 20.02.2019
Из Антальи планируется совершать прямые рейсы в 13 стран
09:41 20.02.2019
Переговори США і Туреччини про буферній зоні на північному сході Сирії тривають - Держдеп
19:41 19.02.2019
Турецких офицеров весной будут обучать в России работе на С-400
Все новости страны
Украина Украина
21:01 20.02.2019
Норвегія в ООН: агресія Росії у Керченській протоці – глобальна проблема
20:41 20.02.2019
В ООН озвучили кількість російських військовослужбовців в окупованому Криму
20:21 20.02.2019
Естонія може заборонити в'їзд чотирьом чиновникам РФ через агресію на Азові
20:01 20.02.2019
Ми не будемо ігнорувати анексію Криму і дії РФ, - МЗС Британії
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс