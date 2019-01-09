Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение», депутат парламента Франции Марин Ле Пен передумала ехать в аннексированный Крым на Ялтинский "международный экономический форум".

При этом политик не захотела объяснять причину своего отказа, передает QHA со ссылкой на французское издание Le Journal du Dimanche.

Ле Пен, известная своей поддержкой президента России Владимира Путина, должна была стать почетным гостем на «форуме» вместе с сирийским диктатором Башаром Асадом.

«Национальное объединение» действительно получило приглашение, но речь никогда не шла о том, чтобы я туда отправилась, — заявила Ле Пен журналистам издания.

Как отмечает Le Journal du Dimanche, неудобным фактом для нее могло стать присутствие в Ялте Башара Асада.

Однако, Асад так же отказался ехать на "международный экономический форум" в Ялту.

Впрочем, в оккупированный Крым поедет соратник Ле Пен, депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани. Однако он свой визит осуществит не в апреле, а 16 марта 2019 года — по приглашению российских властей на мероприятия в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма.