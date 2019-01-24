Переговори США і Туреччини про буферній зоні на північному сході Сирії тривають - Держдеп

09:41 20.02.2019 0 комментариев Турция

Сполучені Штати продовжують переговори з Туреччиною з приводу створення так званої буферної зони на північному сході Сирії після виведення звідти американського військового контингенту.

Про це повідомив у вівторок заступник керівника прес-служби Держдепартаменту США Роберт Палладіно на регулярному брифінгу для журналістів, передає УНН.

“Ми знаходимося в контакті з Туреччиною з цього приводу, це є частиною наших зусиль, спрямованих на те, щоб гарантувати безпечний висновок американського контингенту і стабілізувати північний схід Сирії. Ми серйозно сприймаємо стурбованість Туреччини з точки зору безпеки (в зв’язку з присутністю на півдні Сирії курдських формувань „Сили народної самооборони“ — ред), ми враховуємо це в нашій діяльності і координуємо наші дії. Переговори тривають”, - зазначив він.

Палладіно також підтвердив, що Вашингтон як і раніше рішуче налаштований на виведення американських військовослужбовців з сирійської території.

“Як вже сказав президент (США Дональд) Трамп, Сполучені Штати виводять свої війська з Сирії в установленому і скоординований порядку. Ми будемо працювати разом (з партнерами) для перемоги над ІД, це буде продовжено. Ніяких конкретних термінів у нас немає”, - сказав він.

Минулого тижня у Вашингтоні пройшов ряд контактів представників США і Туреччини. Сторони обговорювали в тому числі створення зони безпеки від міста Джараблус до прикордонного переходу Фіш-Хабура на стику кордонів Сирії, Туреччини та Іраку.

14 січня Трамп пригрозив Туреччини розоренням, якщо після відходу американських військ з Сирії Анкара в ході своїх операцій буде атакувати сирійських курдів. Господар Білого дому звернув увагу на те, що курди не повинні провокувати Туреччину. Трамп зазначив, що на півночі Сирії необхідно створити буферну зону глибиною близько 32 км.



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