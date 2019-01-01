В новом пункте базирования Каспийской флотилии РФ завершено обустройство нового причального фронта
|09:21 20.02.2019
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|Россия
В пункте базирования Каспийской флотилии завершено обустройство причального фронта сухогрузной гавани.
О ходе строительства объектов инфраструктуры объединения в беседе с журналистами рассказал командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников, сообщает пресс-служба округа, передает PortNews.
«В Махачкале соединение надводных кораблей Каспийской флотилии приняло построенные объекты причального фронта в сухогрузной гавани, завершаются работы по благоустройству военного городка», – отметил Александр Дворников.
Кроме того, в столице Дагестана военные строители приступили к возведению жилых домов для военнослужащих объединения.
«Завершаются земляные работы по отрывке котлованов для устройства фундаментов трех жилых домов в Махачкале», – уточнил командующий войсками ЮВО.
Ранее сообщалось, что Каспийская флотилия перебазировала часть боевых кораблей из Астрахани в новый пункт базирования в Дагестане.
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