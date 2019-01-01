В пункте базирования Каспийской флотилии завершено обустройство причального фронта сухогрузной гавани.

О ходе строительства объектов инфраструктуры объединения в беседе с журналистами рассказал командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников, сообщает пресс-служба округа, передает PortNews.

«В Махачкале соединение надводных кораблей Каспийской флотилии приняло построенные объекты причального фронта в сухогрузной гавани, завершаются работы по благоустройству военного городка», – отметил Александр Дворников.

Кроме того, в столице Дагестана военные строители приступили к возведению жилых домов для военнослужащих объединения.

«Завершаются земляные работы по отрывке котлованов для устройства фундаментов трех жилых домов в Махачкале», – уточнил командующий войсками ЮВО.

Ранее сообщалось, что Каспийская флотилия перебазировала часть боевых кораблей из Астрахани в новый пункт базирования в Дагестане.