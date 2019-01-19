Російські кораблі організували безперервне стеження за американським есмінцем у Чорному морі
|09:01 20.02.2019
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Сили Чорноморського флоту РФ, в тому числі малий ракетний корабель "Орєхово-Зуєво" і розвідувальний корабель "Іван Хурса", організували безперервне стеження за американським есмінцем Donald Cook, який увійшов у Чорне море.
Про це повідомили в Національному центрі управління обороною РФ, передає УНІАН посилаючись на ТАСС.
"19 лютого 2019 року о 17 годині 00 хвилин за московським часом в акваторію Чорного моря зайшов есмінець керованої ракетної зброї Військово-морських сил США "Дональд Кук". Призначеними силами та засобами Чорноморського флоту організовано безперервне спостереження за американським есмінцем. Безпосередній контроль за його діями здійснюють малий ракетний корабель "Орєхово-Зуєво" і розвідувальний корабель "Іван Хурса", - йдеться у повідомленні.
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