У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
|08:41 20.02.2019
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|Молдова
19 лютого, було відмовлено у в'їзді двом російським журналістам з "НТВ" і "Росія 1".
Про це повідомляє УНН, із посиланням на молдавські ЗМІ.
Як повідомляє Publika.md журналісти, які прибули з Росії, не змогли пояснити мету свого візиту по прибуттю.
У той же час, за даними Yam.md, рішення відмовити у в'їзді в республіку засудив зі свого боку Ігор Додон.
Нагадаємо, МЗСЄІ направило запит про відкликання Андрія Негруца 13 лютого. У той же час, президент Молдови Ігор Додон висловився на підтримку дипломата.
Як повідомлялося раніше, вдень 13 лютого посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали в МЗС Молдови і вручили ноту в зв’язку з затримкою доступу до молдовським льотчиків, звільнених з полону в Афганістані. Ліонель Буруяне і Міхая Кріхане пробули в афганському полоні 3,5 роки, а 11 лютого їх доставили в Москву.
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