19 лютого, було відмовлено у в'їзді двом російським журналістам з "НТВ" і "Росія 1".

Про це повідомляє УНН, із посиланням на молдавські ЗМІ.

Як повідомляє Publika.md журналісти, які прибули з Росії, не змогли пояснити мету свого візиту по прибуттю.

У той же час, за даними Yam.md, рішення відмовити у в'їзді в республіку засудив зі свого боку Ігор Додон.

Нагадаємо, МЗСЄІ направило запит про відкликання Андрія Негруца 13 лютого. У той же час, президент Молдови Ігор Додон висловився на підтримку дипломата.

Як повідомлялося раніше, вдень 13 лютого посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали в МЗС Молдови і вручили ноту в зв’язку з затримкою доступу до молдовським льотчиків, звільнених з полону в Афганістані. Ліонель Буруяне і Міхая Кріхане пробули в афганському полоні 3,5 роки, а 11 лютого їх доставили в Москву.