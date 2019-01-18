Україна продала арештоване майно "Газпрому"
|08:21 20.02.2019
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|Украина
Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Голдмен" купив 40,217% акцій приватного акціонерного товариства "Газтранзит" (Київ), що раніше належали російської компанії "Газпром".
Про це інформує Stockworld з посиланням на повідомлення "Газтранзиту", повідомляє УНІАН.
Наголошується, що раніше "Голдмен" не володів акціями "Газтранзиту".
"Згідно з інформацією на фондовій біржі ПФТС, 16,65 тисячі акцій "Газтранзиту" були продані за 41 024 755 гривень 29 січня", - йдеться в повідомленні.
Дані цінні папери були стягнуті з "Газпрому" в рамках стягнення з нього штрафу, накладеного Антимонопольним комітетом, у розмірі 172 мільярдів гривень.
Інвестфонд "Голдмен" був зареєстрований у квітні 2018 року, його кінцевим бенефіціаром є Андрій Нестеренко.
У листопаді 2018 року Верховний Суд України відхилив скаргу компанії "Газпром" на рішення щодо стягнення з неї штрафу та пені, накладених Антимонопольним комітетом, в загальному розмірі 172 мільярдів гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через Україну.
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