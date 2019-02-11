19 февраля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала, что руководство СИЗО «Лефортово» и следствие ФСБ России провели переговоры с Департаментом здравоохранения города Москвы.

В результате уже сегодня для проведения углублённого обследования украинский моряк Андрей Артемьев направлен в гражданское медицинское учреждение 1-ю Градскую больницу, сообщается на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Кроме того, украинские моряки Андрей Эйдер и Василий Сорока 21 февраля пройдут осмотр, соответственно, в 1-й Градской больнице и 4-й городской поликлинике.

Места проведения обследования были выбраны с учётом наличия в них высококвалифицированных специалистов и оборудования, необходимого для диагностики. В случае, если обследование покажет необходимость углублённого лечения, оно будет своевременно проведено, говорится в сообщении.