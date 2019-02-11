Содержащиеся в СИЗО «Лефортово» украинские моряки начали проходить углублённое медицинское обследование - Москалькова
|08:01 20.02.2019
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|Крым
19 февраля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала, что руководство СИЗО «Лефортово» и следствие ФСБ России провели переговоры с Департаментом здравоохранения города Москвы.
В результате уже сегодня для проведения углублённого обследования украинский моряк Андрей Артемьев направлен в гражданское медицинское учреждение 1-ю Градскую больницу, сообщается на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Кроме того, украинские моряки Андрей Эйдер и Василий Сорока 21 февраля пройдут осмотр, соответственно, в 1-й Градской больнице и 4-й городской поликлинике.
Места проведения обследования были выбраны с учётом наличия в них высококвалифицированных специалистов и оборудования, необходимого для диагностики. В случае, если обследование покажет необходимость углублённого лечения, оно будет своевременно проведено, говорится в сообщении.
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