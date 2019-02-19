Кримчани чекають відповіді на питання, коли звільнять півострів, - Чубаров

21:01 19.02.2019 0 комментариев Крым

Кримчани протягом п'яти років після анексії Криму чекають від України "чітку відповідь" на питання, коли повернуть півострів.

Про це сказав народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає ESPRESO. 

"П'ять років окупації – це нетерпимо тривалий термін, протягом якого російські окупанти піддають громадян України незаконним гонінням і репресіям. У прямому сенсі спотворюють Крим, по-хижацьки знищують унікальні природні об'єкти, руйнують історичні пам'ятки, зводять численні військові об'єкти й інфраструктуру до них", – заявив Чубаров.

Він нагадав, що російська влада проводить політику з витіснення з півострова кримських татар та етнічних українців, використовуючи для цього посилення репресій.

"Наше засідання зараз дивляться в режимі онлайн десятки тисяч жителів Криму. Всі вони чекають від нас чіткої відповіді на головне питання: "Коли?". Ми повинні задіяти всі зусилля для того, щоб 2019 року відбулися помітні зміни в деокупації Криму", – зазначив Чубаров.

Для цього, за словами Чубарова, Україні необхідно залучати міжнародну спільноту для того, щоб виробити спільний з Україною план дій, спрямованих на деокупацію Криму та відновлення державного суверенітету України над півостровом.



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