Плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra та мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca, що входять до складу Другої постійної протимінної групи НАТО, увійшли в акваторію Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Gunes.

Плавбаза ВМС Німеччини "Верра" є флагманом групи. У неї також входять румунський і болгарський мінні тральщики.

За даними міністерства оборони Німеччини, плавбаза в ході перебування в Чорному морі відвідає порти Бургас і Варна в Болгарії. У відомстві також зазначили, що цей похід був запланований давно.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс має намір нарощувати військову присутність в Чорному морі у відповідь на порушення Росією міжнародних норм. Зокрема, Столтенберг зазначив, що зведення Москвою мосту над Керченською протокою не відповідає нормам права, так як контроль Росії над Кримом був встановлений незаконним шляхом.

До цього Столтенберг заявив, що альянс допомагає Україні з модернізацією Збройних сил України у боротьбі з корупцією для того, щоб Україна могла стати повноправним членом НАТО.