Український політв'язень Володимир Балух відправлений до місця відбування покарання на території Росії

20:21 19.02.2019 0 комментариев Крым

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що український політв'язень Володимир Балух відправлений до місця відбування покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

За його словами, адвокат Балуха поінформований про його направлення до місця відбування покарання.

"Я розумію тривогу і хвилювання, яке відчувають родичі Володимира Балуха. Однак, згідно з російським законодавством, кінцеве місце відбування покарання не повідомляється родичам і адвокату до моменту фактичного прибуття ув'язненого", - сказала вона.

Москалькова розповіла про стан здоров'я Балуха. За її словами, він відчуває себе нормально.

"Як тільки Володимир Балух виявиться на місці, про це буде негайно повідомлено його адвокату та рідним", -заявила вона.

Нагадаємо, що українського політв'язня Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО в Краснодар.

Повідомлялося, що захисники Володимира Балуха намагалися з'ясувати причини його етапування з керченської колонії.



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