19 лютого президент Європейської ради Дональд Туск виступив на спеціальному засіданні Верховної Ради, присвяченому п'ятій річниці агресії Росії проти України.

Туск заявив, що в річницю Революції Гідності хоче подякувати "всім українцям та їхнім обранцям" за стійкість. Він відзначив, що українці встояли у найважчу мить історії "всупереч геополітиці, всупереч злим намірам агресивного сусіда та всупереч байдужості та лицемірству багатьох впливових гравців світової політичної сцени", повідомляє Новое Время.

- Туск подякував українцям за "європейськість" і заявив, що справедливість і безпека Європи залежать від України: "Немає справедливої Європи без незалежної України. Немає безпечної Європи без безпечної України. А простіше кажучи, немає Європи без України".

- Туск зазначив, що часто говорить своїм колегам у Брюсселі: "Не вчіть їх бути Європою. Вчіться у них, що таке Європа". Він також повторив слова, з якими звертався до лідерів Євросоюзу: "Тільки той, хто солідарний з Україною, має право називатися європейцем. Хто готовий продавати Україну - продає майбутнє Європи".

Туск зазначив, що ті, хто ставить під сумнів євроінтеграцію, ставлять під сумнів і цілісність України. "Скажи, що ти думаєш про Україну, і я буду знати, що ти думаєш про Європу", - наголосив він.