В Чорне море увійшов ракетний есмінець ВМС США USS Donald Cook (DDG75) / Фото

17:34 19.02.2019 0 комментариев

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє, що 19.02.2019 приблизно о 17:00 за Києвом в Чорне море увійшов ракетний есмінець ВМС США USS Donald Cook (DDG75).

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.



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