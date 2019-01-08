Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє, що 19.02.2019 приблизно о 17:00 за Києвом в Чорне море увійшов ракетний есмінець ВМС США USS Donald Cook (DDG75).

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.