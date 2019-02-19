Незначні і запізнілі: голова МЗС Литви розкритикував "азовські санкції" ЄС

19:21 19.02.2019 0 комментариев Крым

Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус заявив, що санкції ЄС у відповідь на дії Росії проти України "іноді занадто незначні, іноді занадто запізнілі".

Про це литовський дипломат заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" 18 лютого, коли стало відомо про досягнення політичного консенсусу щодо "азовського пакету" санкцій проти громадян Росії, передає Європейська Правда.

"Я хотів би швидше реагувати на це, оскільки інцидент (захоплення Росією українських кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року – Ред.) стався наприкінці листопада. Ми були б більш ефективними, якщо б ми вживали заходів швидко, оперативно і потужно", – вказав Лінкявічус.

Нагадаємо, у ЄС досягли політичного консенсусу щодо запровадження персональних санкцій у зв’язку із нападом росіян на українські судна поблизу Керченської протоки в листопаді. За словами глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, офіційне схвалення нормативно-правового санкційного акту буде формалізовано у найближчі дні.

Персональні санкції ЄС передбачають заборону на отримання віз та заморожування активів приблизно для 8 осіб, причетних до затримання моряків.

Литва ще на початку грудня запровадила національні санкції проти 20 осіб, причетних до нападу на українських моряків в районі Керченської протоки.



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Незначні і запізнілі: голова МЗС Литви розкритикував "азовські санкції" ЄС
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