Незначні і запізнілі: голова МЗС Литви розкритикував "азовські санкції" ЄС
|19:21 19.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус заявив, що санкції ЄС у відповідь на дії Росії проти України "іноді занадто незначні, іноді занадто запізнілі".
Про це литовський дипломат заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" 18 лютого, коли стало відомо про досягнення політичного консенсусу щодо "азовського пакету" санкцій проти громадян Росії, передає Європейська Правда.
"Я хотів би швидше реагувати на це, оскільки інцидент (захоплення Росією українських кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року – Ред.) стався наприкінці листопада. Ми були б більш ефективними, якщо б ми вживали заходів швидко, оперативно і потужно", – вказав Лінкявічус.
Нагадаємо, у ЄС досягли політичного консенсусу щодо запровадження персональних санкцій у зв’язку із нападом росіян на українські судна поблизу Керченської протоки в листопаді. За словами глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, офіційне схвалення нормативно-правового санкційного акту буде формалізовано у найближчі дні.
Персональні санкції ЄС передбачають заборону на отримання віз та заморожування активів приблизно для 8 осіб, причетних до затримання моряків.
Литва ще на початку грудня запровадила національні санкції проти 20 осіб, причетних до нападу на українських моряків в районі Керченської протоки.
Ещё на эту тему:
Протистояти спробам РФ встановити контроль над Азовським і Чорним морями лише завдяки військовій силі буде вкрай складно
Флот страны-агрессора получит "наземную замену" ГЛОНАСС
Туск: ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі
Хронологія кризи в Азовському морі: тривалість штучної затримки суден в Керченській протоці знову почала зростати / Інфографіка
Береговые комплексы «Бал» и ракетный корабль ЧФ страны оккупанта учились уничтожать друг друга
В Госдуме России заявили: украинские моряки, «останутся сидеть в камере, какими бы слезами ни заливался Киев или Брюссель»
Літак американських ВПС провів розвідку біля берегів Криму
После ремонта в оккупированном Севастополе большой противолодочный корабль Северного флота вышел в море
Росія готується до подальшої ескалації на випадок майбутнього переходу українських кораблів до Азовського моря