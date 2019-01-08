Ракетный эсминец США USS Donald Cook прибудет в порт Одессы 25 февраля
|19:01 19.02.2019
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|Украина
Ракетный эсминец США USS Donald Cook 25 февраля прибудет в порт Одессы.
Об этом УНІАН сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.
«25 февраля в порт Одессы прибудет корабль США Donald Cook», - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс изучает возможность усиления своего присутствия в регионе Черного моря для поддержки Украины.
В ближайшие дни корабли НАТО войдут в Черное море для участия в военных учениях.
Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в 2019 году военные суда Альянса почти ежемесячно будут заходить в украинские порты.
18 февраля министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал визит кораблей НАТО в Одессу на следующей неделе.
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