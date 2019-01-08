Ракетный эсминец США USS Donald Cook 25 февраля прибудет в порт Одессы.

Об этом УНІАН сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

«25 февраля в порт Одессы прибудет корабль США Donald Cook», - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс изучает возможность усиления своего присутствия в регионе Черного моря для поддержки Украины.

В ближайшие дни корабли НАТО войдут в Черное море для участия в военных учениях.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в 2019 году военные суда Альянса почти ежемесячно будут заходить в украинские порты.

18 февраля министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал визит кораблей НАТО в Одессу на следующей неделе.



